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Bolu'da kazayı ihbar etmek için aracını park etti: Kamyon çarptı

Bolu'da kazayı ihbar etmek için aracını park etti: Kamyon çarptı Bolu-Mudurnu kara yolunda meydana gelen kazayı sağlık ekiplerine haber vermek için aracını yol kenarına park eden sürücünün aracına kamyon çarptı. 2 farklı kazanın yaşandığı olayda 2 vatandaş yaralandı.