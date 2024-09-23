Bolu-Mudurnu kara yolunda, Mudurnu istikametine gitmekte olan Canan A. yönetimindeki pikap, yağışlı havada kontrolden çıktı.
Sürüklenen araç, Mehmet H. idaresindeki yolcu minibüsüne çarptı.
Kazada pikapta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı.
KAZAYI İHBAR ETMEK İSTERKEN KAZA GEÇİRDİ
Bolu istikametinde otomobili ile seyir halinde olan Halil A., kazayı görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermek için aracını yol kenarına park etti.
Araçtan inen ve ambulansa haber veren Halil A.’nın otomobiline, Recep Ö. yönetimindeki 14 AR 511 plakalı kamyon çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve kamyon su kanalına devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
Otomobilde bulunan Halil A.’nın eşi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan 2 kişinin ayakta tedavisi yapıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Aracının kaydığını ifade eden pikabın sürücüsü Canan A., "Yağmur sebebiyle aracı kaydı ve minibüse çarptım." dedi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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