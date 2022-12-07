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    Bolu'da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu

    Kızını sevgilisinden ayrılmadığı için oklavayla dövdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan anne, “Dayak yiyen benim” dedi. Mahkeme, annenin kızı hakkında suç duyurusunda bulunması yönünde karar aldı.
    • 07.12.2022 - 12:37
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 12:44
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    Bolu'da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu

    Bolu’da yaşayan Cemile B., yaklaşık 6 ay önce sevgilisi olduğunu öğrendiği kızı N.B.'ye sinirlendi.

    41 yaşındaki Cemile B., iddiaya göre kızından, sevgilisinden ayrılmasını istedi.

    Oklavayla dövdü

    Ancak N.B., annesinin bu isteğini yerine getirmedi.

    Cemile B, bunun üzerine kızını oklava ile dövdü.

    N.B. de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

    Bolu da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu #1

    Annesinden şikayetçi oldu

    Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Cemile B. hakkında, ’Alt soya saldırı’ suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle Bolu 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

    Duruşmada N.B., annesinden şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Annem sevgilimden ayrılmadığım için beni sürekli dövüyordu. Okula bile elim yüzüm mosmor bir şekilde gitmek zorunda kaldım. Annemle geçinemediğim ve korkum nedeniyle devlete sığınmak zorunda kaldım. Bunu kendi isteğimle yaptım. Dayak yemekten korkuyorum ve öz annemden davacı, şikayetçiyim." dedi.

    Bolu da kendisini oklavayla döven annesinden davacı oldu #2

    “Bana vuran o ve dayak yiyen benim”

    Cemile B. ise "Kızım yaşının küçük olmasına rağmen kendine sevgili edindi. Bir anne olarak onu düşünüp ayrılmasını istedim. Sürekli okuldan kaçıyordu. Hatta arabamızı bile alıp, kaçmaya çalıştı. Engelledik. Bana vuran o ve dayak yiyen benim. Benim de ona vurduğum doğru. Kızımdan yediğim dayaktan dolayı yaralandım." diyerek kendini savundu.

    Annenin suç duyurusunda bulunmasına karar verildi

    DHA’nın haberine göre ifade ve savunmaların ardından duruşma ertelenirken, Cemile B.'nin ifadesi sebebiyle kızı hakkında ‘Üst soya saldırı’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunması yönünde karar verildi.


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