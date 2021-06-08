Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga

Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga

İki komşu aile arasında çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada 4 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'nun Küçükberk Mahallesi'nde yaşayan Burak Sokulluoğlu ile Ergün Baştürk, geçen cumartesi tartıştı. Kavga büyümeden önlendi.

Dün gece yeniden karşılaşan ikili, tekrar kavga etmeye başladı.

BIÇAK VE SİLAH KULLANILDI

Ergün Baştürk yanında bulunan kardeşi Ersin Baştürk ile birlikte, Burak Sokulluoğlu'na bıçakla saldırdı.

Bunun üzerine Sokulluoğlu evine girip pompalı tüfek alarak, dışarı çıkıp ateş açtı.

Saçmaların isabet etmesi sonucu Ergün ve Ersin Baştürk kardeşler hafif yaralandı.

Kavgaya karışan Sokulluoğlu’nun yakını Murat Acar da darbedildi.

Bolu'da komşu iki aile arasında silahlı kavga VİDEO





POLİSİN OMUZU ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru yere düşünce, omzu yerinden çıktı.





KAVGA SIRASINDA PARMAĞI KOPTU

Kavga sırasında Ergün Baştürk’ün parmağı koptu.

Olay yerini güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, dakikalarca kopan parmağı aramasına rağmen bulamadı.

Kavgaya karışanların yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis ve 112 Acil ekipleri, sinir krizi geçirenleri sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.











