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- Bolu'da kooperatif binasına girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Bolu'da kooperatif binasına girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardı
Tarlada çalıştıktan sonra kooperatif binasına ilaç almaya gelen Rafet Burukoğlu, içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak girdi.
- 04.07.2022 - 17:06
- Güncelleme : 04.07.2022 - 17:08
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti.
Ayakları çamur içinde olan Burukoğlu, kooperatif binasına girerken ayakkabılarını çıkarıp girdi.
“Ayakkabılarım çamurlu, içeriyi kirletmek istemedim”
İHA’nın haberine göre, Burukoğlu’nu gören çalışanlar durumu sorunca, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu, içeriyi kirletmek istemedim.” dedi.
Burukoğlu’nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.