Petrol
113.68
1.84%
Euro
17.5514
0.41%
Dolar
16.828
0.44%
Altın
979.42
0.34%
Borsa
2411
-1.32%
Bitcoin
331.680
2.75%
BTXN Coin
7.03
2.77%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Bolu'da kooperatif binasına girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardı

    Tarlada çalıştıktan sonra kooperatif binasına ilaç almaya gelen Rafet Burukoğlu, içerisi kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkararak girdi.
    • 04.07.2022 - 17:06
    • Güncelleme : 04.07.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da kooperatif binasına girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardı

    Bolu’nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yapan 78 yaşındaki Rafet Burukoğlu, tarlasında çalıştıktan sonra ürünlere zirai ilaç almak için Pancar Kooperatifi’ne gitti.

    Ayakları çamur içinde olan Burukoğlu, kooperatif binasına girerken ayakkabılarını çıkarıp girdi.

    “Ayakkabılarım çamurlu, içeriyi kirletmek istemedim”

    İHA’nın haberine göre, Burukoğlu’nu gören çalışanlar durumu sorunca, “Evladım ben tarladan geliyorum. Ayakkabılarım çamurlu, içeriyi kirletmek istemedim.” dedi.

    Burukoğlu’nun sözleri kooperatif çalışanlarına duygulandırdı.

    Bolu da kooperatif binasına girerken, çamurlu ayakkabılarını çıkardı #1


    İlginizi Çekebilir

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dakika ayırarak günlük 300 USD kazanıyor!

    Bilecik'teki çocuklar: Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz
    3. Sayfa

    Bilecik'teki çocuklar: Tayyip Dedemizden çocuk parkı istiyoruz

    Yaşlı adam el frenini çekmediği aracının altında öldü
    3. Sayfa

    Yaşlı adam el frenini çekmediği aracının altında öldü

    Görüş Bildir