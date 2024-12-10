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DHA

Bolu'nun Aktaş Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli’ye ait dairenin balkonunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Doğalgaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle dışarıya çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.