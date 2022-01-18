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    Bolu'da koronavirüs testi taşıyan kamyon devrildi

    Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden kamyon, karlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon şoförü yaralanırken ulaşım iki şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 15:30
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 15:31
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    Bolu'da koronavirüs testi taşıyan kamyon devrildi

    Bolu'dan İstanbul'a koronavirüs testi taşıyan Mehmet K. kontrolündeki 27 ACK 740 plakalı kamyon, olumsuz hava koşulları nedeniyle bariyere çarptı.

    KAMYON ŞOFÖRÜ TEDAVİ ALTINDA

    Bu esnada devrilen kamyonun sürücüsü Mehmet K. ise yaralandı. Olay bölgesindeki vatandaşların ihbarı üzerine çağırılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazanın yaşandığı bölgede ise İstanbul yönündeki ulaşım, iki şeritten kontrollü sağlanıyor.

    Bolu'da koronavirüs testi taşıyan kamyon devrildi VİDEO

    Bolu da koronavirüs testi taşıyan kamyon devrildi #1

    Bolu da koronavirüs testi taşıyan kamyon devrildi #2


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