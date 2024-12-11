DHA

Bolu'da merkeze bağlı Cumhuriyet Caddesi’nde ilerleyen Burak Kasımoğlu yönetimindeki motosiklet, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Cahit Ünalan'a (34) çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Kasımoğlu ve Ünalan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 YARALI

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir