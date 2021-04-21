Bolu’da kumar operasyonu: 15 kişiye 31 bin lira ceza

Bir evin kumarhaneye çevrildiği ihbarını alan ekipler harekete geçti. Yapılan baskında şüphelilerin oyun kartlarını merdiven boşluğuna attığı görüldü.

Bolu’da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Tabaklar Mahallesi İzzet Baysal Caddesi’nde bulunan bir apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiği ihbarını aldı.

Çalışmalara başlayan ekipler, apartmanı takibe aldı. Çok sayıda giriş çıkış yapıldığı tespit edilince, operasyon için düğmeye basıldı.

PARA CEZASI VERİLDİ

Baskın yapılan adreste kumar oynayan 13 kişi, yer sahibi ve bir gözcü ile 15 kişi yakalandı.

15 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için toplamda 31 bin lira para cezası kesildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ev sahibi ve gözcülük yapan şahıslar hakkında ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı.

Baskın sırasında polise yakalanmak istemeyen şahısların oyun kartlarını apartman boşluğuna attıkları belirlendi.

Oyun kartlarına el konuldu.