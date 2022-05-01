Bolu'da, lastiği patlayan otobüs alev aldı

Otobüs sürücüsü, lastiği patlayan otobüs ile dinlenme tesisine gidebilmek için yoluna devam edince lastik alev aldı. Otobüse sıçraya alevler, sürücülerin yardımıyla söndürüldü.

Bolu’da, İstanbul- Tokat seferini yapan Metro Turizm'e ait Yücel Şimşek yönetimindeki yolcu otobüsünün arka lastiği patladı.

İddiaya göre otobüs sürücüsü, 2 kilometre uzaklıktaki dinlenme tesisine gidebilmek için yoluna devam edince, TEM Otoyolu’nda saat 00.30 sıralarında lastik alev aldı.

DHA’nın haberine göre; alevlerin otobüse sıçraması üzerine otobüsü emniyet şeridine çeken sürücü, yolcuların da araçtan inmesini sağladı.

Yangını görerek duran diğer sürücülerin de yardımıyla, yangın söndürüldü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yaptı.

Şerit kapandı, araç kuyruğu uzadı

Söndürme çalışmaları sırasında 3 şeritli yolun sağ şeridi ulaşıma kapandı. Yolda, uzun araç kuyrukları oluştu.

Yolcular başka otobüse sevk edildi

Yangında otobüs zarar görürken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. 41 yolcu, başka bir yolcu otobüse bindirildi.