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    Bolu'da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

    Refüje çarparak devrilen limon yüklü tırın sürücüsü yaralandı. Kazada devrilen tırın otoyolu kapatması nedeniyle yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 15:43
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    Bolu'da limon yüklü tır devrildi: 1 yaralı

    Bolu’da TEM Otoyolu’nda İstanbul istikametine seyir halinde olan İbrahim Çay (50) idaresindeki limon yüklü tır, kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyerlere çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle çekici kısmı refüjün üzerine çıkan tır, devrilerek metrelerce sürüklendi.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada tırda sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çay, tedavi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Çay’ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    TRAFİK AKSADI

    Kazada devrilen tırın otoyolu tamamen kapatması nedeniyle İstanbul yönünde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

    Ekipler, TEM Otoyolu İstanbul yönüne ilerleyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’nden D-100 karayoluna yönlendirdi. Otoyolu kapatan tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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