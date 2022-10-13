Bolu'da mantar toplarken kaybolan 75 yaşındaki kadın bulundu

Mantar aramak için gittiği ormanda kaybolan 75 yaşındaki Şehri Kulaksız, jandarma ve AFAD ekiplerinin araması sonucu bulundu.

Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda bulunan Ayıkayası mevkinde yeğeniyle mantar toplamaya giden Şehri Kulaksız, bir süre sonra kayboldu.

Kulaksız'ı orman içinde bulamayan yeğeni, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

5 kilometre uzaklıkta bulundu

Hava karardıktan sonra ara verilen arama çalışmaları sabah yeniden başladı. Şehri Kulaksız, kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu.

Üzerine AFAD montu giydirilen Kulaksız, daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Çok üşüdüğünü söyledi

DHA'nın haberine göre Kulaksız, kaybolduğunu anladıktan sonra sürekli yürüdüğünü ve çok üşüdüğünü söyledi.