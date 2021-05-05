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    Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın

    Mazot tankerinin çekici bölümünde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek ekiplere haber verdi. Yangının söndürülmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.
    • İHA
    • 05.05.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 05.05.2021 - 12:30
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    Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın

    Bolu’da, D-100 karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Özcan Küçük idaresindeki mazot yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı.

    Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü Küçük, tankeri yol kenarına çekti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın #1

    FACİA ÖNLENDİ

    İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.

    Facianın önlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

    Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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