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- Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın
Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın
Mazot tankerinin çekici bölümünde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek ekiplere haber verdi. Yangının söndürülmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.
- İHA
- 05.05.2021 - 12:27
- Güncelleme : 05.05.2021 - 12:30
Bolu’da, D-100 karayolu üzerinde Ankara istikametine seyir halinde olan Özcan Küçük idaresindeki mazot yüklü tankerin çekici kısmında yangın çıktı.
Araçtan çıkan dumanları fark eden sürücü Küçük, tankeri yol kenarına çekti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun itfaiye ekiplerine haber verilmesi ile bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
FACİA ÖNLENDİ
İtfaiye erlerinin müdahalesi ile yangın daha fazla büyümeden söndürüldü.
Facianın önlendiği olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.