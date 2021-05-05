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Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın

Bolu’da mazot yüklü tankerde yangın

Mazot tankerinin çekici bölümünde yangın çıktı. Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek ekiplere haber verdi. Yangının söndürülmesi ile facianın eşiğinden dönüldü.