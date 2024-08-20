Bolu'da meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti Bolu'da panelvan ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

İHA

Bolu'da Mudurnu yolu Örencik köyü yol ayrımından dönmek isteyen Salih Bircan yönetimindeki otomobile Mustafa A. idaresindeki panelvan araç çarpıştı.

Kazada panelvanda yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobil sürücüsü araçta sıkışarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilde sıkışarak ağır yaralanan Salih Bircan bulunduğu yerden çıkarıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Salih Bircan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)