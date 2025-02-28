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Bolu'da oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına hapis cezası verildi

Bolu'da oğlunu ağlatan çocuğu aracı ile ezen kadına hapis cezası verildi Gerede ilçesinde oğlunu ağlattığı gerekçesiyle Eren Y.'ye otomobili ile çarpıp, yaralanmasına neden olan Gülcan Mutlu Ulusoy 2 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.