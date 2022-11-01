Bolu'da öğrenci servisine ateş eden adam tutuklandı

Gerede'de yol verme kavgasında 13 öğrencinin bulunduğu servise tabancayla 2 el ateş eden taksi sürücüsü, tutuksuz yargılandığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde 8 Ocak 2022 trafik magandası, yol verme kavgasında dehşet saçtı.

Lise öğrencilerini taşıyan dolmuş sürücüsü Mustafa T. ile taksi sürücüsü Murat Y. arasında yol verme kavgası yaşandı.

Aracıyla defalarca dolmuşun önünü kesen Murat Y., daha sonra içinde 13 lise öğrencisinin bulunduğu dolmuşa tabancayla 2 el ateş etti.

Şoför olay yerinden kaçtı

Murat Y.'nin silahından çıkan mermilerden birisi dolmuşun şoför kapısına, diğeri ise dolmuşun orta camının çerçevesine isabet etti. Olayın ardından taksi sürücüsü Murat Y., olay yerinden uzaklaştı.

Şikayet üzerine şoför yakalandı

Büyük korku yaşayan dolmuş sürücüsü ve öğrenciler, taksi sürücüsünden şikayetçi olmak için ilçe emniyet müdürlüğüne gitti.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, taksi sürücüsü Murat Y.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Tutuksuz yargılandı

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Murat Y., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz olarak yargılanan Murat Y. ve Mustafa T. ilk duruşmada hakim karşısına çıktı.

"İçerisi görünmüyordu"

Öğrenci servisini kurşunlayan Murat Y., olay günü servis şoförü tarafından darbedildiğini belirterek, "Servis aracını sollamak isterken direksiyonu önüme kırdı. Aracımın kapısını açarak beni yumruklamaya başladı. Küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendimi korumaya çalışıyordum. Taksinin torpidosunda bulunan silahımı aldım ve servis aracı uzaklaşmaya başlayınca 2 el hedef gözetmeksizin ateş ettim. Servis aracının camları filmle kaplıydı. İçerisi görünmüyordu." dedi.

"Mermi gaz pedalının bulunduğu yere geldi"

Servis sürücüsü tutuksuz sanık Mustafa T. ise "Beni sürekli takip ediyordu ve korna çalıyordu. Araçtan indikten sonra biraz tartıştık. Kesinlikle darbetmedim. Sonra ben yola devam ettiğim sırada öğrenciler, taksi sürücüsünün elinde silah olduğunu söyledi.

O sırada taksici ateş etmeye başladı. Mermilerden birisi camdan içeri girerek tutunma demirine isabet etti. Diğer mermi ise gaz pedalının bulunduğu yere geldi. Şikayetçiyim." diye konuştu.

Zanlı çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

İHA'nın haberine göre, sanıkların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, öğrenci servisini kurşunlayan Murat Y.'nin tutuklanmasına karar verdi. Kararı tepkiyle karşılayan Murat Y., kelepçelenerek polis ekipleri tarafından cezaevine gönderildi.