Bolu'da orman yangını çıktı Kentte ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına söndürme helikopteri ve arazözlerle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

İHA

Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar, bir yandan vatandaşı bunaltırken bir yandan da orman yangınlarına sebep oluyor.

Ekipler son günlerde farklı noktalarda etkisini gösteren yangınları, gece gündüz süren mücadelesiyle kontrol altına aldı.

Orman yangınlarının yaşandığı bir nokta da sabah saatlerinde Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevkii oldu.

Havadan ve karadan çalışmalar sürüyor

Güneyçalıca yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın gözetleme kulelerinden fark edilen alevler, ekipleri harekete geçirdi.

Bölgeye çevreden ilk müdahale için 22 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Yangını söndürmek için ekiplerin ve köylülerin çalışmaları sürüyor.