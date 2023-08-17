DHA
Orman yangınlarının sonu gelmiyor.
Bu kez adres Bolu.
Mudurnu ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Ekipler seferber oldu
Ormandan dumanların yükseldiği fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangına 2 helikopterle havadan müdahale edildi.
Çalışma başlatıldı
Karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından arazözler ve iş makineleriyle alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı.
Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.