Bolu'da orman yangını çıktı Mudurnu ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına, çok sayıda ekip seferber oldu. Kısa sürede büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Orman yangınlarının sonu gelmiyor. Bu kez adres Bolu. Mudurnu ilçesinde bulunan ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın başladı. Ekipler seferber oldu Ormandan dumanların yükseldiği fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 helikopterle havadan müdahale edildi. Çalışma başlatıldı Karadan da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından arazözler ve iş makineleriyle alevleri söndürmek için çalışma başlatıldı. Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.