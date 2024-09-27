Bolu'da otomobilin duvara çarparak hurdaya döndüğü kazada 1 yaralı Sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarpan otomobil, kazada hurdaya döndü.

İHA

Bolu ili Mudurnu-Bolu karayolunda meydana gelen kazada, Nevzat A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası otomobil kontrolden çıktı.

Korkutan kazada otomobil, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı.

1 KİŞİ YARALANDI

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, sürücü yaralandı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nevzat A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)