Euro
10.5535
-0.16%
Dolar
8.6663
-0.42%
Altın
526.57
0.6%
Borsa
1.432
0.25%
Bitcoin
317.999
-5.15%
EXEN Coin
34.69
4.08%
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Bolu'da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    TEM'de emniyet şeridinde park halindeki kamyona çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 04.06.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

    Bolu TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan Hüseyin Sarıçam (21) idaresindeki 06 BY 2605 plakalı otomobil, emniyet şeridinde park halindeki Murat Öztürk yönetimindeki 06 KD 330 plakalı kamyona çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen hafif ticari araç devrildi.

    SIKIŞAN SÜRÜCÜ YARALI KURTULDU

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Hüseyin Sarıçam ile yolculardan Enes Şahan (21) itfaiye ekipleri tarafından ağır yaralı olarak çıkarıldı.

    1 ÖLÜ

    Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Berke Ahmet Kocaoğlu’nun (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

    Berke Ahmet Kocaoğlu’nun cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #1

    "HAREKET EDECEKKEN ÇARPTI"

    Kazaya karışan kamyon sürücüsü Murat Öztürk, “İlerideki parka gitmek için tam hareket ediyordum ama hareket etmeye fırsat kalmadan güm diye ses geldi. İnip baktığımda aracın vurduğunu gördüm” dedi.


    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #5

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #6

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #7

    Bolu da otoyolda kaza: 1 ölü, 2 yaralı #8

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir