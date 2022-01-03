Euro
15.5719
3.08%
Dolar
13.7034
3.39%
Altın
799.52
2.55%
Borsa
1.89
1.58%
Bitcoin
618.528
-1.81%
BTXN Coin
33.88
0.32%
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Bolu'da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü

    Bankadan para çektiği sırada rahatsızlanan 78 yaşındaki adam, polis tarafından önce hastaneye, ardından da evine götürüldü.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 17:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü

    Bolu'nun Karacasu beldesinde yaşayan Salih Demirel, bankadan para çekmek için belediye otobüsüyle Bolu kent merkezine geldi.

    Demirel, bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden polis memurları, Demirel' ekip otosuna bindirerek dinlenmesini sağladı.

    Salih Demirel’in ihtiyaçları için para çekmek istediğini öğrenen polisler, yardımcı oldu.

    ÖNCE HASTANEYE, SONRA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

    Polislerin kollarına girdiği Salih Demirel, banka şubesine götürülerek para çekmesi sağlandı. Salih Demirel daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Tansiyonu ölçülen, sağlık kontrolünden geçirilen Salih Demirel ardından polisler tarafından ekip otosuyla evine götürüldü.

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #1

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #2

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #3

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #4

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #5

    Bolu da para çekerken fenalaşan adamı, polis evine götürdü #6


    Görüş Bildir