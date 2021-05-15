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Bolu’da park halindeki midibüste yangın

Bolu’da park halindeki midibüste yangın

Park halindeki midibüste bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Çıkan alevleri fark eden temizlik işçisi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.