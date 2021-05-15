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    Bolu’da park halindeki midibüste yangın

    Park halindeki midibüste bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Çıkan alevleri fark eden temizlik işçisi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
    • DHA
    • 15.05.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 09:51
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    Bolu’da park halindeki midibüste yangın

    Bolu’da Aplağutbey Mahallesi 4017 Sokak üzerinde park halinde olan Bahadır Demirok’a ait yolcu midibüsünde yangın başladı.

    Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, aracın etrafını sardı.

    O sırada çevrede bulunan temizlik işçisi Mustafa Mutalay alevleri fark etti.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Durumun ekiplere haber verilmesi üzerin bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına aldı.

    ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

    Alevlerin söndürülmesinin ardından midibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.

    Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.

    Bolu’da park halindeki midibüste yangın VİDEO

    Bolu’da park halindeki midibüste yangın #1

    Bolu’da park halindeki midibüste yangın #2

    Bolu’da park halindeki midibüste yangın #3

    Bolu’da park halindeki midibüste yangın #4

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