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- Bolu’da park halindeki midibüste yangın
Bolu’da park halindeki midibüste yangın
Park halindeki midibüste bilinmeyen bir neden ile yangın çıktı. Çıkan alevleri fark eden temizlik işçisi durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
- DHA
- 15.05.2021 - 09:01
- Güncelleme : 15.05.2021 - 09:51
Bolu’da Aplağutbey Mahallesi 4017 Sokak üzerinde park halinde olan Bahadır Demirok’a ait yolcu midibüsünde yangın başladı.
Çıkan yangın kısa sürede büyüdü, aracın etrafını sardı.
O sırada çevrede bulunan temizlik işçisi Mustafa Mutalay alevleri fark etti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Durumun ekiplere haber verilmesi üzerin bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına aldı.
ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI
Alevlerin söndürülmesinin ardından midibüsün kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar başlatıldı.
Bolu’da park halindeki midibüste yangın VİDEO