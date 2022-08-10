Bolu'da parkta mısır yiyen 3 kız çocuğu, bahçe sahibi tarafından darbedildi

Canları mısır çeken 3 arkadaş, bahçe sahibinin eşinden izin aldı. Ardından aldıkları mısırı parkta yiyen kız çocukları, bahçe sahibi tarafından tekme ve yumruklu şiddete uğradı.

3 adet mısır için kız çocuklarını darbetti.

Bolu'da yaşayan üçü de 12 yaşında olan Tuana B., Amine Su Kocak ve Fatma Ömer dolaşmak için dışarı çıktı.

Evlerine yakın bölgede dolaşan 3 arkadaş, villanın bahçesindeki mısırları fark etti.

Canları mısır çeken küçük kızlar, bahçe sahibi Erdal Y.’nin eşinden birer adet mısır istedi.

Tekme ve yumruklarla saldırdı

Mısırlarını alan kızlar parka giderek yemeye başladı. O esnada Erdal Y. isimli şahıs, aracıyla parka gelerek tekme ve yumruklarla çocuklara acımasızca saldırdı.

Çocuklarının çığlıklarını duyan aileler hemen parka geldi. Erdal Y. ise aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Şikayetçi oldular

Kanlar içinde kalan çocuklar hastaneye götürüldü. Ardından darp raporu alan aileler, adliyeye giderek şiddet uygulayan şahıstan şikayetçi oldu.

İHA'nın aktarımına göre; gözaltına alınan Erdal Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.





"Çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı"

Yaşadıkları dehşeti anlatan Tuana Baysa, “Amine ile birlikte dolaşıyorduk. Sonra bir bahçe gördük. Canımız mısır çektiği için bahçeden aldık. Mısırları aldıktan sonra parka geldik. Mısırların tadına bakarken bahçenin sahibi arabasıyla geldi. Benim çenemi tutarak defalarca burnuma yumruk attı. Sırtıma ve kafama vurdu. Benden sonra arkadaşlarımın kafasına ve gözüne vurdu. Annem bahçeden koşarak yanımıza geldi. Adam annemi görünce arabasına binerek kaçtı. Şikayetçi olduk. Darp raporu aldık. Benim burnum o kadar kanadı ki vurunca kanlar iki arkadaşıma da sıçradı. Yerlerde hala kan izleri var.” dedi.





"Bir daha yapacak mı diye hala korku var"

Yaşadıklarının rüyalarına girdiğini söyleyen Baysa, “Çok korktuk. Bir daha yapacak mı diye hala korku var. Gece uyurken rüyalarımıza giriyor. Hep başımızda duruyor, hep şiddet uyguluyor gibi bir his var. En büyük cezasını almasını istiyoruz. Cezaevinde kalmasını istiyoruz. Bize yaptıklarını başkasına da yaparsa diye korkuyoruz. İçimde karartı var. Yine arkamızdan gelir de aynı şeyleri yaşatacak diye korkuyoruz.” şeklinde konuştu.



