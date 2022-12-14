Bolu’da, patronunu dövdüren kadın ve 5 arkadaşına 17 yıl hapis

Bolu’da, patronunu dövdüren kadın ve 5 arkadaşına 17 yıl hapis

2 yıl önce ilişki yaşadığı patronunu arkadaşlarına ormanda dövdürdüğü iddiasıyla yargılanan Gülay Gümüş ile 5 arkadaşı, 17 yıl hapis cezası aldı.

Bolu’da, çay ocağında çalışan Gülay Gümüş ile bir süre ilişki yaşadığı patronu Turan A. arasında 2 yıl önce çıkan tartışma büyüdü.

Gümüş, yaşadıklarını arkadaşlarına anlattı. Gümüş'ün 5 arkadaşı da Turan A.'yı Pirahmetler köyünde ormana götürüp darbettikten sonra iç çamaşırlı halde kent merkezindeki Kızılay Parkı'na bıraktı.

İddianame hazırlandı

DHA’nın haberine göre; şikayet sonrası 7 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Öldürmeye teşebbüs ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açıldı.

Emrah Balıkçı tutuklu yargılanırken, Emrah Korhan, Kenan Hançar, Metin Akyol, Murat Çalışkan, Yasin Vural ve Gülay Gümüş'ün ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Karar duruşması görüldü

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Taraflar, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada sanıklar, birbirlerini suçlayarak olayı kabul etmedi.

6 sanığa 17 yıl hapis

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu sanıklardan 6'sının suçu işlediğine kanaat getirip 17'şer yıl hapisle cezalandırılmalarına hükmetti. Yasin Vural için de beraat kararı verildi.