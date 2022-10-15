Bolu'da polisler ceza kesti, 'drone'u görseydim yol verirdim' dedi

Drone destekli denetim yapan trafik polisleri, yayalara yol vermediği tespit edilen sürücüye para cezası kesti. Sürücü, "Drone'yi görseydim yol verirdim" dedi.

Bolu'da Ant Park kavşağı üzerinde, Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri araçlara yönelik drone destekli uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan denetimde özellikle; emniyet kemeri uygulaması, muayenesi olmayan araçlar, seyir esnasında telefon kullananlar, sürücü belgesi bulunmayanlar, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücüler ile motosiklet sürücüleri ve bazı şirketlere ait kuryeler tespit edildi.

Drone destekli denetimlerde bazı araçların yayalara yol vermedikleri belirlendi ve sürücülere ceza uygulandı.

Cezayı yedi, 'Dronu görseydim yol verirdim' dedi

"Dronu görseydim yol verirdim"

İHA'nın haberine göre, yayalara yol vermeyen bir otomobil sürücünü fark eden trafik ekipleri, sürücüye para cezası kesti.

Ceza kesilen bir sürücü drone'u görmediğini ve yolda tüm kurallara uyup dikkatli bir şekilde gittiğini belirtip, “Drone'yi görseydim yol verirdim. Görmedim ki. Görsem niye yol vermeyim. Dikkatli gidiyordum. Daha önce de kameraya yakalanarak ceza almıştım.” dedi.