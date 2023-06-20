Bolu'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Bolu'da sağanak yağış heyelana neden olurken, hayat ise felç oldu. Köylerde ekinleri zarar gören çiftçiler ise "Fasulyemiz, patateslerimiz vardı. Onlar da heba oldu" ifadelerini kullandı.

Bolu'da etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde hayatı adeta felç etti. Köylerde de durum farklı değil. Mudurnu ilçesine bağlı Avdullar ve Çamyurdu köyleri başta olmak üzere birçok köyde ekinler zarar gördü. Mudurnu'da bazı yollar balçıkla kaplanırken, Sülğklü Gölü'ne giden yolda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları yola yola savrulurken, ulaşım ise durdu. Heyelan anı kaydedildi Mudurnu-Taşkesti bağlantı yolunun bulunduğu mevkide de zeminin yumuşaması sebebiyle heyelan oluştu. Heyelan anı vatandaşın kamerasına da yansıdı. Köyün şebeke suyu patladı Mudurnu'da bulunan Akyokuş köyünün de şebeke suyu hattı sağanak sebebiyle patladı. İl Özel İdaresi ekipleri Akyokuş köyünde çalışma başlattı. Kuvvetli yağış, Tavşansuyu köyündeki Özcan Çınar'a ait ekile bahçeye de zarar verdi. Ekinler zarar gördü Özcan Çınar, "Biz hem doğa ile mücadele ediyoruz hem doğayı kendimiz koruyalım diye uğraşıyoruz. Bahçem yaklaşık 1,5 dönümdü. Fasulyemiz, patateslerimiz vardı. Onlar da heba oldu" dedi.