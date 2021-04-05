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    Bolu'da şarampole uçan araçtan fırladı

    Bolu TEM otoyolunda yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü, araçtan fırlayarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 05.04.2021 - 12:29
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 12:36
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    Bolu'da şarampole uçan araçtan fırladı

    Bolu TEM otoyolu Dörtdivan mevkisinde meydana gelen olayda, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ali Kemal Düzgün idaresindeki otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole uçtu.

    Metrelerce sürüklenen otomobil parçalara ayrılırken, sürücü Düzgün araçtan fırladı.

    Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin incelemesinde, araçtan fırlayan sürücü Ali Kemal Düzgün’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Düzgün’ün cenazesi, Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Yeniçağa İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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