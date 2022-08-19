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- Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı
Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı
- 19.08.2022 - 08:44
- Güncelleme : 19.08.2022 - 09:34
Bolu Dağı mevkiinden İstanbul'a seyahat eden Yasin A. kontrolündeki tanker, aynı istikamette ilerleyen Ramazan S. yönetimindeki plastik tır ile çarpıştı.
TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.
Çarpışmanın etkisiyle tanker ve tır yanarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücüler araçtan çıkarıldı
İHA'nın aktarımına göre; ekipler araçlara müdahale etti ve zun çalışmalar sonucunda tanker ve tırdaki yangın kontrol altına alındı.
Sürücüler ise sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı VİDEO
Uzun kuyruklar oluştu
Bu sırada yol araç trafiğine kapatıldı ve uzun kuyruklar oluştu. Araçlar Abant gişelerden D-100'e aktarıldı.
Öte yandan, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii havadan drone ile görüntülendi.