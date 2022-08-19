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    Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı

    TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halinde olan tanker ve tır kontrolü kaybederek kazaya neden oldu. Olayın ardın çarpışmanın etkisiyle araçlar yandı.
    • 19.08.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 19.08.2022 - 09:34
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    Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı

    Bolu Dağı mevkiinden İstanbul'a seyahat eden Yasin A. kontrolündeki tanker, aynı istikamette ilerleyen Ramazan S. yönetimindeki plastik tır ile çarpıştı.

    TEM Otoyolu'nda yaşanan kaza, ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

    Çarpışmanın etkisiyle tanker ve tır yanarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Sürücüler araçtan çıkarıldı

    İHA'nın aktarımına göre; ekipler araçlara müdahale etti ve zun çalışmalar sonucunda tanker ve tırdaki yangın kontrol altına alındı.

    Sürücüler ise sıkıştıkları araçlardan çıkarılarak hastaneye sevk edildi.

    Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı VİDEO

    Bolu da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı #1

    Uzun kuyruklar oluştu

    Bu sırada yol araç trafiğine kapatıldı ve uzun kuyruklar oluştu. Araçlar Abant gişelerden D-100'e aktarıldı.

    Öte yandan, TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkii havadan drone ile görüntülendi.

    Bolu da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı #2

    Bolu da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı #3

    Bolu da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı #4

    Bolu da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı #5


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