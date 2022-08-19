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Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı

Bolu'da seyir halindeki tanker ve tır çarpıştı: Araçlar alev alev yandı

TEM Otoyolu Bolu Dağı mevkiinde seyir halinde olan tanker ve tır kontrolü kaybederek kazaya neden oldu. Olayın ardın çarpışmanın etkisiyle araçlar yandı.