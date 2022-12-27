Bolu'da, şiddet gördüğü eşinden kaçıp baba evine sığındı

Kendisinden 17 yaş büyük Mustafa Çıkış'a kaçıp evlenen 19 yaşındaki Şevval Çıkış, gördüğü şiddet nedeniyle 7 kez babasının evine döndüğünü, ölüm korkusu ile dışarı çıkamadığını söyledi.

Bolu’da ikamet eden 19 yaşındaki Şevval Çıkış, 3 ay önce evden kaçıp 22 Eylül’de bir pastanede tanıştığı 36 yaşındaki Murat Çıkış ile evlendi.

Kendisinden 17 yaş büyük Çıkış ile evlenen Şevval’in hayatı, iddiaya göre gördüğü şiddetle istediği gibi gitmedi.

Şevval Çıkış, darbedilip kötü muameleye uğradığı gerekçesi ile 7 kez baba ocağına geri döndü. Ölüm tehditleri aldığını ileri süren kadın, önceki gün polise giderek şikayetçi oldu. 10 gün geçici uzaklaştırma kararı alan Şevval Çıkış, baba evine sığındı.

“Üstümü başımı kesip seni öldüreceğim dedi”

DHA’nın haberine göre; can güvenliği olmadığını ve ölüm tehditleri aldığını söyleyen Şevval Çıkış, şu ifadeleri kullandı:

“Geçtiğimiz 22 Eylül'de evlendim. Bir iki hafta geçti kavga etmeye başladık. Ondan sonra bana vurup darbetti. Gözüme vurdu. Beni defalarca darbetti. Dün akşam da bana bıçak çekip tehdit edip hakaret etti. Üstümü başımı kesip seni öldüreceğim dedi. Dün neredeyse bıçaklayacaktı. Can güvenliğim yok. Şikayetçi oldum. Başvuru yaptım. Korkuyorum, her yerde karşıma çıkabilir.

“Dışarı çıkmaya korkuyorum, adım atamıyorum”

Dışarıya çıkamıyorum artık. Babamın evine sığındım. Çok fazla darp etti. Canım çok yandı. Psikolojim bozuldu, psikiyatri hapları da kullanıyorum. Benim ve ailemin psikolojisini hep bozdu. Sürekli tehdit ediyor. Dışarı çıkmaya korkuyorum, adım atamıyorum."





“Adam elini kolunu sallayarak geziyor”

Baba Ali Çalışkan ise kızının başına bir şeyin gelmesinden korktuğunu belirterek, "Bu şahıs şu anda elini kollunu sallayarak geziyor. Evlatların canı yanmasın. Çocuğumun başından böyle bir olay geçti. Çocuğumu tehdit edip duruyor. Kadın cinayetlerine son verilsin. Bizlere yardım edilsin. Kızımın başına bir şey gelecek diye korkuyorum. Ben işe gidiyorum. Aklım kızımda kalıyor. Adam elini kolunu sallayarak geziyor. Kızım kaçarak evlendikten sonra 7 kez buraya geri geldi. Ben evladımı sokağa mı atacağım. Adalete güveniyorum. Eşimi de tehdit ediyor." dedi.