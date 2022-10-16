Bolu'da sis yüzünden adeta göz gözü görmedi

Yoğun sis yüzünden görüş mesafesi 10 metreye düştü, sürücüler araç ile yolculuk yaparken zor anlar yaşadı. Trafik polisleri sisli bölgelere gelip uyarıda bulundu.

Mevsim değişikliği ile beraber Bolu'da da il genelinde yağışlar başladı. Sabah saatlerinden itibaren özellikle yüksek kesimlerde yoğun sis etkisini gösterdi.

Özellikle Bolu Dağı'nda hakim olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar geriledi.

Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı

D-100 karayolu mevkilerinde ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde yaşanan sis nedeniyle sürücüler araçlarını sürerken oldukça zorlandı.

Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yerlerde trafik polisi ekipleri çalışmalar yapıyor.

Yol boyunca ışıklı tabelalar ile tedbir almaları sağlanan sürücülerin aynı zamanda takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Bolu Dağı’nda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü