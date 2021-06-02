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    Bolu'da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü

    Bolu’da, evin sobasının benzinle yakılmak istenildiği sırada sobadan çıkan alevler 2 katlı ahşap evi küle çevirdi.
    • İHA
    • 02.06.2021 - 05:28
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    Bolu'da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü

    Bolu’da Bayram Tunca isimli bir vatandaş, soba yakmak için benzin kullanınca 2 katlı ahşap evde yangın çıktı.

    KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

    Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen Tunca, komşularından yardım istedi.

    İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Vücudunda yanıklar oluşan Tunca, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 2 katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yanan ev tehlike oluşturmaması için iş makinesi tarafından yıkıldı.


    Bolu da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü #1

    Bolu da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü #2

    Bolu da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü #3

    Bolu da soba benzinle yakılınca 2 katlı ahşap evi küle döndü #4

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