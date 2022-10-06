Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu oldu

Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu oldu

İçme suyundan zehirlenen 148 kişiden 1’i yaşamını yitirirken, hastanede tedavi gören 1 hasta kaldı, diğerleri taburcu oldu. Tedavisi devam eden hastanın da sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü.

Kurban Bayramı ile başlayan süreçte hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin, ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi.

1 kişi can verdi

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı.

Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü.

148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi.

146 kişi taburcu oldu

DHA’nın haberine göre tedavileri tamamlanan 146 kişi taburcu oldu, 1 hastanın ise tedavisi sürüyor.

Bu hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Mikrobun türü bilinmiyor

Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.