Bolu'da şüpheli çanta paniği: İçinden kahvaltılık çıktı Yol kenarına bırakılan ve asma kilit ile kilitlenmiş çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılırken çantada kahvaltı malzemeleri ve giysi olduğu tespit edildi.

DHA Bolu'da Tabaklar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde öğle saatlerinde yol kenarına bırakılmış ve asma kilit ile kilitlenmiş çanta şüpheye neden oldu. Şüphelenenlerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilerek cadde girişlere kapatıldı. Çantadan kahvaltılık çıktı Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantanın içerisinde kahvaltı malzemeleri ve kıyafetler çıktı. Çantanın patlatılmasının ardından cadde iki yönlü olarak tekrar araç ve yaya trafiğine açıldı.