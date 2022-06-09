Petrol
123.47
-0.09%
Euro
18.5488
0.84%
Dolar
17.2277
0.59%
Altın
1.023
0.29%
Borsa
2565
0.99%
Bitcoin
525.381
0.70%
BTXN Coin
11.19
0.81%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Bolu’da sürücü direksiyon başında öldü, arkadaşları gözaltında

    Kamyonetin direksiyonunda tüfekle vurulan sürücü, öldü. Gözaltına alınan 2 arkadaşı, alkol aldıktan sonra dönerken aracın savrulduğunu, tüfekten çıkan saçmaların da sürücüye isabet ettiğini öne sürdü.
    • 09.06.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu’da sürücü direksiyon başında öldü, arkadaşları gözaltında

    Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Akçakoca köyü yaylasında ağaç kesim işçisi R.G., H.G. ve Serkan Gürel, dün saat 23.00 sıralarında birlikte alkol aldıktan sonra kamyonetle dönüşe geçti.

    Hareket halindeki kamyonette sürücü Gürel, göğsünden tüfekle vuruldu.

    Arkadaşları, Serkan Gürel için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

    ‘Araç savrulunca tüfek ateş aldı’

    Gelen sağlık ekibi, Serkan Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    İlk ifadelerinde aracın savrulunca tüfeğin ateş alıp saçmaların Gürel’e isabet ettiğini öne süren R.G. ve H.G., jandarma komutanlığına götürüldü.

    DHA’nın haberine göre jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


    İlginizi Çekebilir

    Orijinal Hyundai Ioniq üretimi sona eriyor
    Otomobil

    Orijinal Hyundai Ioniq üretimi sona eriyor

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Pınar Deniz: Oyunculuk beni heyecanlandırıyor
    Magazin

    Pınar Deniz: Oyunculuk beni heyecanlandırıyor

    Görüş Bildir