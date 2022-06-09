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- Bolu’da sürücü direksiyon başında öldü, arkadaşları gözaltında
Bolu’da sürücü direksiyon başında öldü, arkadaşları gözaltında
Kamyonetin direksiyonunda tüfekle vurulan sürücü, öldü. Gözaltına alınan 2 arkadaşı, alkol aldıktan sonra dönerken aracın savrulduğunu, tüfekten çıkan saçmaların da sürücüye isabet ettiğini öne sürdü.
- 09.06.2022 - 12:48
- Güncelleme : 09.06.2022 - 12:53
Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Akçakoca köyü yaylasında ağaç kesim işçisi R.G., H.G. ve Serkan Gürel, dün saat 23.00 sıralarında birlikte alkol aldıktan sonra kamyonetle dönüşe geçti.
Hareket halindeki kamyonette sürücü Gürel, göğsünden tüfekle vuruldu.
Arkadaşları, Serkan Gürel için 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.
‘Araç savrulunca tüfek ateş aldı’
Gelen sağlık ekibi, Serkan Gürel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk ifadelerinde aracın savrulunca tüfeğin ateş alıp saçmaların Gürel’e isabet ettiğini öne süren R.G. ve H.G., jandarma komutanlığına götürüldü.
DHA’nın haberine göre jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.