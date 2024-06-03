Bolu'da sürücüsü fenalaşan otomobil tabelaya çarptı

İHA
Bolu D-100 kara yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkisi İstanbul istikametinde seyreden R.O. (62) idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla yoldan çıktı.
Yoldan çıkan otomobil, D-100'ün sağ kısmında bulunan tabelalara çarptı.
Tabelaları yıkan otomobilin sürücüsü kazada yaralandı.
Hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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