Bolu'da tacizciye meydan dayağı Bolu'da 17 yaşındaki genç kızı evinin kapısına kadar takip edip, cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen İ.T., genç kızın akrabaları tarafından dövüldükten sonra polis tarafından gözaltına alındı.

DHA Bolu'da Aktaş Mahallesi Fakı Cemil Sokak’ta 37 yaşındaki İ.T., 17 yaşındaki ismi öğrenilemeyen genç kızı takip etti. Kızın evinin kapısına kadar giden İ.T., kapıyı çalarak genç kıza birini aradığını söyledi. Kapıyı zorlayıp taciz etti Kızın söz konusu kişiyi tanımadığını ifade etmesinin üzerine İ.T., kapıyı zorlayıp burada iddiaya göre genç kıza cinsel tacizde bulundu. Genç kızın akrabaları tacizciyi dövdü Genç kızın çığlıkları üzerine kapıya gelen akrabaları, İ.T.'yi dövdü. Olayı gören diğer komşular, durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, darbedilen İ.T.'ye olay yerinde ilk müdahalede bulundu. Tacizci gözaltına alındı Yüzüne aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan İ.T., tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kız, taciz şüphelisinden şikayetçi olurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.