Bolu'da takla atan aracın sürücüsünün burnu bile kanamadı D-100 kara yolunda, kaldırıma çarpan otomobil taklalar atarken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

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İHA

Bolu'da D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Paşaköy mevkiinde seyreden B.A (25) idaresindeki 34 DNA 040 plakalı otomobil, yan yoldan, D-100’e katılmak isterken kaldırıma çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, savrularak takla attı.

YARA ALMADAN ÇIKAN SÜRÜCÜ, TEDAVİ İSTEMEDİ

Ters dönen otomobildeki sürücü kendi imkânlarıyla otomobilden çıkarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu iyi olan sürücü, tedaviyi reddetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)