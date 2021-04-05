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- Bolu'da tamire bırakılan otomobil küle döndü
Bolu'da tamire bırakılan otomobil küle döndü
Tamir için oto sanayi sitesine bırakılan araçta yangın çıkınca, kullanılamaz hale geldi.
- DHA
- 05.04.2021 - 17:42
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:47
Bolu'daki Aşağı Soku Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesindeki Ayhan Karakaş'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, tamir için getirilen otomobilde yangın başladı.
İş yerine de sıçrayan alevleri gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbarla kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte söndürüldü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.