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    Bolu'da tamire bırakılan otomobil küle döndü

    Tamir için oto sanayi sitesine bırakılan araçta yangın çıkınca, kullanılamaz hale geldi.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:47
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    Bolu'da tamire bırakılan otomobil küle döndü

    Bolu'daki Aşağı Soku Mahallesi'nde bulunan oto sanayi sitesindeki Ayhan Karakaş'a ait iş yerinde, saat 11.30 sıralarında, tamir için getirilen otomobilde yangın başladı.

    İş yerine de sıçrayan alevleri gören çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

    İhbarla kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın, yarım saatte söndürüldü.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Otomobil kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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