İHA

Bolu'da yolcular arasındaki tartışma kanlı bitti...

BAİBÜ-Merkez hattındaki yolcuları taşıyan halk otobüsünde seyahat eden İ.Ç. (57) ile ismi öğrenilemeyen kadın yolcu arasında tartışma yaşandı.

KAVGAYA KADININ ARKADAŞI DA DAHİL OLDU

Tartışmanın ardından kadın yolcu, yanındaki şahıs ve İ.Ç., Mudurnu yazıhaneleri önünde otobüsten indi.

Kadın ve İ.Ç. arasında çıkan tartışmaya kadın yolcunun yanındaki şahıs da dahil oldu.

ENSESİNDEN VE YÜZÜNDEN BIÇAKLANDI

Kavgaya dönen tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen şahıs İ.Ç'yi bacağından, ensesinden ve yüzünden bıçakla yaraladı.

Şahıs olay yerinden kaçarken, yaralanan İ.Ç. ambulansla hastaneye götürüldü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Editör