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Bolu'da tartıştığı kadının arkadaşı tarafından bıçaklandı

Bolu'da tartıştığı kadının arkadaşı tarafından bıçaklandı BAİBÜ-Merkez hattında sefer yapan bir halk otobüsünde kadın yolcu ile kavga eden İ.Ç., isimli şahıs, kadının arkadaşı tarafından ensesinden ve yüzünden bıçaklanarak yaralandı.