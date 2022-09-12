- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bolu'da tavuk kamyonu alevlere teslim oldu
Bolu'da tavuk kamyonu alevlere teslim oldu
Motor kısmında çıkan yangın, tüm aracı sardı. Hızla büyüyen alevler, kameraya yansıdı.
- 12.09.2022 - 16:08
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.
Tepe Karakolu mevkisinde yaşanan olayda, Mudurnu istikametine giden bir tavuk firmasına ait kamyonun motor kısmında yangın çıktı.
Alevler kamyonu sardı
Kamyon sürücüsü, aracını sağ şeride çekip itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler büyüyerek kamyonu sardı.
Kullanılamaz hale geldi
Şans eseri içinde tavuk bulunmayan kamyon, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
DHA'nın haberine göre, yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
Bolu'da tavuk kamyonu alev alev yandı ViDEO