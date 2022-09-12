Petrol
94.4
1.68%
Euro
18.4823
0.91%
Dolar
18.2345
0.00%
Altın
1.014
0.71%
Borsa
3633
3.16%
Bitcoin
410.349
3.53%
BTXN Coin
6.77
-4.78%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Bolu'da tavuk kamyonu alevlere teslim oldu

    Motor kısmında çıkan yangın, tüm aracı sardı. Hızla büyüyen alevler, kameraya yansıdı.
    • 12.09.2022 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bolu'da tavuk kamyonu alevlere teslim oldu

    Bolu'nun Mudurnu ilçesinde korku dolu anlar yaşandı.

    Tepe Karakolu mevkisinde yaşanan olayda, Mudurnu istikametine giden bir tavuk firmasına ait kamyonun motor kısmında yangın çıktı.

    Alevler kamyonu sardı

    Kamyon sürücüsü, aracını sağ şeride çekip itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alevler büyüyerek kamyonu sardı.

    Kullanılamaz hale geldi

    Şans eseri içinde tavuk bulunmayan kamyon, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    DHA'nın haberine göre, yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

    Bolu'da tavuk kamyonu alev alev yandı ViDEO

    Bolu da tavuk kamyonu alevlere teslim oldu #1


    Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de TEM'de zincirleme kaza: 1'i çocuk 4 yaralı

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    ABD'den Huawei kararı
    Teknoloji

    ABD'den Huawei kararı

    Görüş Bildir