Bolu'da tekne alabora oldu! 3 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı Arkadaşıyla birlikte balık tutarken teknenin alabora olması sonrasında gölde kaybolan adamın cansız bedenine 3 gün sonra ulaşılarak adli tıp kurumuna gönderildi.

AA

Bolu'daki Seben Taşlıyayla Göleti'nde 2 Nisan'da 33 yaşındaki Uğur Çınar ve arkadaşı Ferdi Uludağ'ın (44) kullandığı tekne gece saatlerinde alabora oldu.

Yaşanan olay ardından Çınar kendi imkanlarıyla göletten çıktı.

Uludağ ise suda kayboldu, olay yerine Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki incelemenin ardından yardım istenen Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma biriminin yanı sıra İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ekiplerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Arama yapıldı

Bolu AFAD İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Zonguldak ile Ankara Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma birimi, Ankara Emniyet Müdürlüğü polis dalgıçları ile Bolu, İstanbul ve Sakarya AFAD'a bağlı ekipler, su yüzeyinde ve dipte tarama yaptı.

Cansız bedeni bulundu

Ekiplerin çalışması sonucu Uludağ'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Botla kıyıya çıkarılan Uludağ'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilimdalı Başkanlığına gönderildi.