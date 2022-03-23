Bolu'da terör örgütlerine finansman sağlayan avukat yakalandı

Cezaevlerinde bulunan PKK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 21 kişiden, avukat A.Ş. adliyeye sevk edildi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçuyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, cezaevlerinde bulunan PKK-KCK terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddiasıyla Bolu merkezli 7 ilde, 21 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

21 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Mardin ve Iğdır’da yapılan operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Bolu’ya getirildi.

1 ŞAHIS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüphelilerden avukat A.Ş., jandarma komutanlığında alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği öğrenildi.