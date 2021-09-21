Bolu'da tır, bariyerlerde asılı kaldı

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkisinde kontrolden çıkan tır, beton bariyerlere çıkarak asılı kaldı.

Bolu’da, saat 10.30 sıralarında, D-100 karayolunda İstanbul istikametine seyir halinde olan Lütfi Mercimek idaresindeki tır, sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşmesinin de etkisi ile Bolu Dağı geçişinin Karanlıkdere mevkisinde kaza yaptı.

Mercimek idaresindeki tır, kontrolden çıkarak refüjde bulunan beton bariyerlerin üzerine çıktı.

YARALI OLARAK ATLATTI

Tır, yaklaşık 1 metrelik beton bariyerin üzerinde asılı kaldı.

Tır şoförü Lütfi Mercimek, kazayı yaralı olarak atlattı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından tırın olduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bölgede trafik aksadı, ulaşım tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı.