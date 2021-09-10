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    Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı

    Mengen ilçesinde, Gökçesu kara yolunun Değirmenbeli mevkisinde, servis minibüsü ile tır çarpıştı. 13 kişi kazada yaralanırken, minibüs şoförü için obez ambulansı beklendi.
    • DHA
    • 10.09.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 10.09.2021 - 10:48
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    Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı

    Bolu’nun Mengen ilçesinde sabah saatlerinde, Gökçesu kara yolunun Değirmenbeli mevkisinde Özcan Ertuğrul'un kullandığı tır, karşı yönden gelen tekstil işçilerini taşıyan Dursun Öztürk idaresindeki servis minibüsü ile çarpıştı.

    Çarpmanın şiddeti ile işçi servisi devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Servis içinde bulunan 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.

    OBEZ AMBULANSI BEKLENDİ

    Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle standart ambulansa bindirilemeyince, yaklaşık yarım saat boyunca sedyesi ve kabini daha büyük olan obez ambulansının gelmesi beklendi.

    Ambulansın gelmesini bekleyen Öztürk, yanına gelen aile bireyleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

    Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı ViDEO

    Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı #1

    11 KİŞİ KALDIRDI

    11 kişi tarafından kaldırılarak ambulansa bindirilen Öztürk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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