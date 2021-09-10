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- Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı
Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı
- DHA
- 10.09.2021 - 10:18
- Güncelleme : 10.09.2021 - 10:48
Bolu’nun Mengen ilçesinde sabah saatlerinde, Gökçesu kara yolunun Değirmenbeli mevkisinde Özcan Ertuğrul'un kullandığı tır, karşı yönden gelen tekstil işçilerini taşıyan Dursun Öztürk idaresindeki servis minibüsü ile çarpıştı.
Çarpmanın şiddeti ile işçi servisi devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Servis içinde bulunan 13 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralı işçiler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak çevre hastanelere kaldırıldı.
OBEZ AMBULANSI BEKLENDİ
Kazada, yaralanan minibüs sürücüsü Dursun Öztürk, obezite hastası olması nedeniyle standart ambulansa bindirilemeyince, yaklaşık yarım saat boyunca sedyesi ve kabini daha büyük olan obez ambulansının gelmesi beklendi.
Ambulansın gelmesini bekleyen Öztürk, yanına gelen aile bireyleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.
Bolu’da tır, işçi servisi ile çarpıştı: 13 yaralı ViDEO
11 KİŞİ KALDIRDI
11 kişi tarafından kaldırılarak ambulansa bindirilen Öztürk, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.