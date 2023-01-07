Bolu’da tırdaki gizli bölmeden, 24 kaçak göçmen çıktı

Kaçak göçmen taşıdığı belirlenen tıra operasyon düzenlendi. Tırın gizli bölmesinden, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen çıktı.

Bolu’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini alan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Şüpheli tır, otoyoldaki uygulama noktasında durduruldu. Tırda yapılan aramada, dorseye yapılan gizli bölmede 24 Afganistan uyruklu kaçak göçmen bulundu.

Aramalarda, Afgan macunu bulundu

AA’nın haberine göre; kaçak göçmenlerin üst ve eşya aramalarında, 369,81 gram Afgan macunu ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı

Üzerinde uyuşturucu madde bulunan yabancı uyruklu V.S. ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle B.C. ve A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.T. göçmen kaçakçılığı suçundan, V.S. de uyuşturucu madde bulundurma suçundan tutuklandı. Şüpheli B.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilecek

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.