Bolu'da tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi

İHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesi ile Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan Aynalıkaya geçişinde seyreden Ahmet U. idaresindeki tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Meydana gelen kazada tırın sürücüsü Ahmet U. hafif şekilde yaralandı.
Uçurumdan yuvarlanmasını dorse engelledi
Bariyerlere çarparak askıda kalan tırın dorsesi uçurumdan aşağı yuvarlanma tehlikesine engel oldu.
Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralanan sürücü Ahmet U.'ya ayakta müdahale edildi.
Askıda kalan tır çekici yardımıyla kurtarılılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)