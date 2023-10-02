Bolu'da tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi
İHA

Bolu'nun Mudurnu ilçesi ile Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan Aynalıkaya geçişinde seyreden Ahmet U. idaresindeki tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Meydana gelen kazada tırın sürücüsü Ahmet U. hafif şekilde yaralandı.

Uçurumdan yuvarlanmasını dorse engelledi

Bariyerlere çarparak askıda kalan tırın dorsesi uçurumdan aşağı yuvarlanma tehlikesine engel oldu.

Bolu'da tırın uçurumdan yuvarlanmasını dorsesi engelledi

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hafif yaralanan sürücü Ahmet U.'ya ayakta müdahale edildi.

Askıda kalan tır çekici yardımıyla kurtarılılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)