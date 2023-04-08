Bolu’da tırla çarpışan otomobil paramparça oldu: 1 ölü 2 yaralı Bolu'nun Göynük ilçesinde otomobil ile tır çarpıştı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İHA

Bolu'da korkunç bir kaza yaşandı.

Göynük ilçesi Taraklı-Nallıhan kara yolunda İstanbul istikametine giden Ö.P. idaresindeki 34 CTE 991 plakalı tır, Göynük ilçesine giden A.G. yönetimindeki 31 AKE 346 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada otomobil sürücüsü A.G. ve otomobil içerisinde bulunan A.D. ve İ.D. yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde ağır yaralı olarak bulunan A.D.'yi hastaneye kaldırırken İ.D'nin ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Otomobil sürücüsü A.G. de Göynük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, A.D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.