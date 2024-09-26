İHA
Bolu'da D-100 kara yolunda Akçakavak köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Ş.A. yönetimindeki Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje savruldu.
Betona ve ağaçlara çarpan otomobil adeta hurdaya döndü.
SÜRÜCÜ YARALANDI
Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ş.A. yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Ş.A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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