İHA

Bolu'da D-100 kara yolunda Akçakavak köyü mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Ş.A. yönetimindeki marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje savruldu.

Betona ve ağaçlara çarpan otomobil adeta hurdaya döndü.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ş.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Ş.A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör