Bolu'da tonlarca mısırın altında kalan işçi hayatını kaybetti Bolu'da yem fabrikasının deposunda bir işçinin üzerine tonlarca tane mısır devrildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından ağır yaralı olarak çıkartılan işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA

Bolu merkez Yukarı Soku Mahallesi'nde bulunan yem fabrikasında 43 yaşındaki Melih Akkaya'nın çalışmak için girdiği yaklaşık 100 ton mısırın bulunduğu depoda üzerine mısır yığınları düştü.

Tonlarca mısırın altında kalan Akkaya'yı fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Akkaya'ya ulaşmak için iş makineleriyle depodaki mısırın bir kısmını boşalttı.

Yaklaşık iki saat süren çalışmasının ardından ağır yaralı halde Akkaya'ya ulaşıldı.

Hastanede can verdi

Olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Melih Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)