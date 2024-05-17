İHA

Bolu'da feci kazada ölümden kıl payı dönüldü...

Bolu Dağı Tüneli çıkışında İstanbul istikametinde seyreden Mustafa Y. idaresindeki kereste yüklü tırın dorsesine, aynı istikamette giden Feyzullah E. yönetimindeki tır çarptı.

Sürücünün burnu bile kanamadı

Çarpmanın etkisiyle kereste yüklü dorseye çarpan tır, kağıt gibi ezildi.

Meydana gelen kazada tır sürücüsü Feyzullah E., hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Yardımına diğer sürücüler koştu

Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şans eseri kurtuldu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, tır sürücüsünün kazada yara almadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)