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Bolu'da trafik kazasında tır kağıt gibi ezildi: Şoförünün burnu bile kanamadı

Bolu'da trafik kazasında tır kağıt gibi ezildi: Şoförünün burnu bile kanamadı İki tırın çarpışmasıyla meydana gelen kazada, bir aracın önü parçalanırken sürücüsünün burnu bile kanamadan içinden çıkması dikkat çekti, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.