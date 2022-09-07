Bolu'da traktör ve kepçe arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti

Işıklar ilçesinde traktörüne kepçe takmaya çalışan çiftçi, olay anında sıkıştı. Köylülerin yardımına koştuğu çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'nun Işıklar ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı.

Çiftçilik yapan Mehmet Ertaş (70), çalışmak için sabah erken saatlerde tarlasına gitti.

Traktör ve kepçe arasına sıkıştı

Ertaş, tarladaki işleri için traktörünün önüne kepçe takmaya çalıştığı sırada kepçe ile traktör arasında sıkıştı.

Kaza esnasında ağır yaralanan Ertaş’ın yardımına çevrede bulunan köylüler geldi.

İHA'nın haberine göre, Ertaş’ı sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertaş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.